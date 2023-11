224 Meilen per Rad rund um den Neusielder See

Zum 13. Mal um den Neusiedler See

Am 26. Jänner 2024 geht das wilde Abenteuer rund um den Neusiedler See in die 13. Runde. Neben Oggau als Auftakt für die 120-Kilometer-Distanz und Apetlon für 60 Kilometer wird wieder in Ungarn gestartet. Der 80 Kilometer lange „Memorial Trail“ führt von Hegykö nach Oggau. In Neusiedl können Senioren als „Golden Walker“ 30 Kilometer meistern. Diese Burgenland-Extrem-Tour vor der UNESCO-Welterbe-Haustür begeistert Jahr für Jahr tausende umweltbewusste Athleten.