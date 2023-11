Die turbulente Irrfahrt des jungen Helden Odysseus

Er taucht den Kopf in die Wasserschüssel, hält die Luft an, rudert mit den Armen, taucht auf, prustet, stöhnt. Er schildert gebannt seinen Kampf im Sturm. Das ist eine der spannendsten Szenen, die Friedrich Eidenberger in seinem Bühnensolo „Junger Klassiker – Odyssee Short Cuts“ zu bieten hat.