Berlins UN-Geldspritze für Gaza wirft Fragen auf

Konkret wird eine bereits eingeplante Zusage in Höhe von 71 Millionen Euro für das UNRWA wieder freigegeben. Hinzu kommen zusätzliche 20 Millionen Euro. „Wir sehen das große Leid der Zivilbevölkerung in Gaza und wollen es lindern“, teilte Schulze mit. Die Gelder sollen vor allem für Sanitäranlagen in Notunterkünften und für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. Zudem würden palästinensische Flüchtlinge in Jordanien unterstützt werden.