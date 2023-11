70 Prozent der Menschen im Gazstreifen vertrieben

Für medizinische Hilfe müssten Beschränkungen aufgehoben werden, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag. Ärztinnen und Ärzte müssten Menschen teilweise ohne Betäubung operieren. Die Krankenhäuser sind ebenfalls überlastet, wie jetzt unter anderem eine US-Krankenschwester der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtete. Kinder mit massiven Verbrennungen im Gesicht, am Hals und an allen Gliedmaßen würden sofort wieder entlassen und in Flüchtlingslager ohne Zugang zu fließendem Wasser geschickt.