Den Westen zu hassen, begeistert die Massen

Doch spätestens jetzt dürften all diese Vorhaben in Trümmern liegen. Denn statt zu vermitteln, steht der türkische Machthaber nun an der Speerspitze einer antisemitischen und brandgefährlichen Massenbewegung in der Türkei. Bürger versuchten bereits, das israelische Konsulat zu stürmen. Jüdinnen und Juden sind mittlerweile angehalten, so schnell wie möglich das Land zu verlassen.