Horror des Hamas-Massakers wurde in Wien greifbar

Ein israelischer Soldat hat sein Gewehr im Anschlag, er geht über das verwüstete Gelände des „Nova“-Festivals. Die Kamera an seinem Körper zeigt, wie er sich einer Bar in der Mitte des Geländes nähert. Der Soldat ist zunächst gefasst, macht klare Meldungen. „Tote Polizistin!“ Er geht weiter. „Eins, zwei drei, vier fünf Tote!“ Als er an der Bar ankommt und über den Tresen blickt, stapeln sich am Boden Dutzende tote Festivalbesucher. Junge Menschen in Partyoutfit, in ihrem eigenen Blut, teils übereinander liegend. „Gebt mir ein Lebenszeichen!“ ruft der Soldat noch bestimmt. „Wer am Leben ist, gebt mir ein Zeichen!“ Wenige Sekunden später bricht seine Stimme. Leise meldet er zurück: „Hier gibt es keine Lebenszeichen.“ In dem blutigen Knäuel an Menschen bewegt sich nichts mehr.