Streit um Lohn - Salzburgs Metaller streiken

Am Donnerstag steht in Wien die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern an. Die derzeitige Inflationsrate von 9,6 Prozent müsse dabei berücksichtigt werden. „Das bisherige Angebot ist einfach ein Witz“, sagt Marchl. Er ist überzeugt, dass man einen guten Abschluss schaffen werde – und wiederholt prompt noch einmal den Schlachtruf seiner Mitstreiter: „Wir fordern 11,6 Prozent!“