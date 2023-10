Salzburgs Metaller zu Kampfmaßnahmen bereit

Wie berichtet haben die Arbeitgeber in der Metalltechnischen Industrie eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent plus einer Einmalzahlung von 1050 Euro geboten. Dieses Angebot besprachen die Salzburger Betriebsräte am Freitag in einer Konferenz in Salzburg. „Das Angebot der Arbeitgeber liegt mehr als 7 Prozentpunkte unter der rollierenden Inflationsrate“, sagt Gewerkschafter Daniel Mühlberger von der PRO GE Salzburg.