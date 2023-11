Eurofighter fliegen wieder im Überschall-Modus

Was bedeutet Überschallgeschwindigkeit?

Überschallgeschwindigkeit wird in der Luft ab etwa 1200 Kilometern pro Stunde erreicht und bedeutet, dass das Objekt schneller unterwegs ist als sich Schall im gleichen Medium ausbreiten kann. Kommt ein Eurofighter in den Bereich dieser Geschwindigkeit, treten Stoßwellen am Flugzeug auf. Am Boden können diese als Überschallknall wahrgenommen werden. Die (Laut-) Stärke des Überschallknalles variiert je nach Flughöhe, Geländestruktur und Wetterlage.