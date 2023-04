Eurofighter üben zehn Tage im Überschall-Bereich

Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese Stoßwellen können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden. Die Lautstärke und Intensität hängt unter anderem von der Flughöhe, der Geländestruktur und den Wetterbedingungen ab. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, wird bei dem Training ab Dienstag in großen Höhen geflogen.