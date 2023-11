Klagenfurter Stadtregierung wird jetzt umgebaut!

Mitten in die Turbulenzen um fehlende Millionen im Budget für 2024 wird die Stadtregierung am Dienstag umgebaut: Constance Mochar wird in der Gemeinderatssitzung als Nachfolgerin von SP-Stadträtin Corinna Smrecnik angelobt. Noch befindet sich Mochar, die ja auch Triathlon-Präsidentin ist, in einem Triathlon-Trainingslager auf Gran Canaria: „Siebenmal war ich bei der Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii, 2022 wurde ich sogar Weltmeisterin in der Kategorie Plus 45.“