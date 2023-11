Gedenktag und Bangen um Hamas-Geiseln

Rotes Kreuz in der Kritik

Eli Albag und Alexandra Arayev kritisierten mehrmals das Rote Kreuz. „Wir wollen Druck auf Sie ausüben, dass sie nach Gaza fahren, und sich um die Geiseln kümmern. Wir bekommen keine Antwort vom Roten Kreuz, auf gar nichts“, so Arayev, die in dem Krieg eine humanitäre Krise sieht. „Es ist klar, dass jene, die am Leben sind, schwer verletzt sind. Es ist die Aufgabe des Roten Kreuzes, sich um diese zu kümmern“, betonte auch Yuval Peretz, eine Sprecherin des „Hostages and Missing Families Forum“. „Wir arbeiten alle Vollzeit und ehrenamtlich“, so Peretz. Fast jeder in Israel betätige sich derzeit ehrenamtlich.