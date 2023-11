Lichtermeer am Heldenplatz gegen Terror und Gewalt

Sowohl zivile als auch uniformierte Polizisten werden am Nachmittag und am Abend am Wiener Heldenplatz im Einsatz stehen. Grund dafür ist eine Kundgebung der Israelitischen Kultusgemeinde, bei der an die von der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel als Geiseln genommenen Personen erinnert wird. Darüber hinaus soll ein Zeichen gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass gesetzt werden.