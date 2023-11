Randale, Morde, Kriege: Warum viele so wütend sind

Randale, Anschläge und gefühlt jeden Tag ein Mord: Fragen Sie sich auch, was denn eigentlich los ist mit unserer Gesellschaft? Haben Sie auch den Eindruck, dass viele immer schneller wütend werden und die Fassung verlieren? Damit haben Sie Recht: Die Menschen sind zuletzt tatsächlich wütender als noch vor einigen Jahren. Warum das so ist und was ein jeder für sich tun kann, um wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen? Wir haben nachgefragt.