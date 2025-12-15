Zehn Survival-Tipps für die Ära der KI-Propaganda

An der Schwelle zum KI-Zeitalter steckt das Internet in einer Krise: Computergenerierte Propaganda-Postings verdrängen Inhalte echter Menschen aus sozialen Netzwerken. Zwischen personalisierter Reklame und KI-Propaganda werfen unversöhnlich gespaltene Lager einander derbe Unfreundlichkeiten an den Kopf. Und alle, die noch keinen Social-Media-Rückzug eingeleitet haben, sind mittendrin. Ein Survival-Guide.
Noch nie war es so leicht wie heute, soziale Medien mit Propaganda und Fake-News zu füllen: Wofür man früher ein Großraumbüro voller „Trolle“ benötigte, das erledigt heute die Künstliche Intelligenz. Aufhetzende Texte, irreführende Bilder, nahezu fotorealistische Videos – demokratiezersetzende Inhalte holen sich die Dirigenten der Fake-News-Kampagnen längst aus der KI-Retorte, echte Menschen sind nicht mehr nötig. Die Betreiber der sozialen Medien dulden es, was liberale Gesellschaften zu Notwehrmaßnahmen wie dem „Demokratieschild“ der EU zwingt. Es hat aber auch jeder selbst in der Hand: Wir zeigen Ihnen zehn Verhaltensregeln, mit denen Sie den KI-Hetzern im Social Web die Geschäftsgrundlage entziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.