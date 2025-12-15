Zehn Survival-Tipps für die Ära der KI-Propaganda

Noch nie war es so leicht wie heute, soziale Medien mit Propaganda und Fake-News zu füllen: Wofür man früher ein Großraumbüro voller „Trolle“ benötigte, das erledigt heute die Künstliche Intelligenz. Aufhetzende Texte, irreführende Bilder, nahezu fotorealistische Videos – demokratiezersetzende Inhalte holen sich die Dirigenten der Fake-News-Kampagnen längst aus der KI-Retorte, echte Menschen sind nicht mehr nötig. Die Betreiber der sozialen Medien dulden es, was liberale Gesellschaften zu Notwehrmaßnahmen wie dem „Demokratieschild“ der EU zwingt. Es hat aber auch jeder selbst in der Hand: Wir zeigen Ihnen zehn Verhaltensregeln, mit denen Sie den KI-Hetzern im Social Web die Geschäftsgrundlage entziehen.