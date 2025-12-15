Futsal-Länderspiel in Zukunft in Klagenfurt?

„Kärnten ist ein Futsal-Bundesland und verdient längst, dass einmal das Nationalteam hier spielen würde“, so der Futsal-Referent beim KFV nach dem 11. Spieltag der 1. ÖFB Futsal Liga am Sonntag (14. Dezember), „Das geht wegen der Kapazitäten nur im Sportpark Klagenfurt. Das müssen wir wegen der Kosten mit dem ÖFB nun besprechen.“