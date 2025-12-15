Vorteilswelt
Verdächtiger im Visier

Erste Spur nach Großbrand an Gmundner Esplanade

Oberösterreich
15.12.2025 06:00
Das Dachgeschoß der Altstadtvilla an der Esplanade wurde beim Brand in der Nacht zum 7. November ...
Das Dachgeschoß der Altstadtvilla an der Esplanade wurde beim Brand in der Nacht zum 7. November schwer beschädigt.(Bild: Marion Hörmandinger)

Am 6. November hatte ein Unbekannter in einer Altstadtvilla am Traunsee in Oberösterreich Feuer gelegt. Jetzt gelang es der Polizei, einen ersten Verdächtigen auszuforschen. Seine Einvernahme wird noch im Lauf dieser Woche stattfinden.

Etwas mehr als 30 Tage sind vergangen, seit in der Nacht zum 7. November eine Altstadtvilla an der Gmundener Esplanade in Flammen aufgegangen war. Mehrere Stunden lang wütete das Feuer, 80 Einsatzkräften von sechs Wehren gelang es, den Brand auf das Dachgeschoss zu beschränken.

