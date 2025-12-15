Erste Spur nach Großbrand an Gmundner Esplanade

Etwas mehr als 30 Tage sind vergangen, seit in der Nacht zum 7. November eine Altstadtvilla an der Gmundener Esplanade in Flammen aufgegangen war. Mehrere Stunden lang wütete das Feuer, 80 Einsatzkräften von sechs Wehren gelang es, den Brand auf das Dachgeschoss zu beschränken.