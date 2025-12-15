Wiener Mini-Hirne öffnen neue Wege zur Therapie

„Harry und Sally“-Regisseur und Frau tot entdeckt
Rob und Michele Reiner
Bis heute tappen Forscher bei der Heilung von komplexen Krankheiten wie Alzheimer oder Multipler Sklerose im Dunklen. Doch in einem Labor in Wien gezüchtete menschliche Mini-Hirne geben nun Hoffnung auf die Entwicklung effizienter Medikamente. Und das ganz ohne Tierversuche.
Eine Frau blickt verängstigt um sich und tastet mit ihren Blicken vorsichtig die Umgebung ab. Eine andere knabbert nervös an ihren Fingernägeln. Es sind Bilder wie diese, die Madeline Lancaster nicht mehr loslassen. Ihre Mutter, eine Psychiaterin, musste das damals kleine Mädchen notgedrungen zu ihrem Arbeitsplatz mitnehmen, einer Klinik für Psychiatrie, wenn die Babysitterin mal keine Zeit hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.