Wiener Mini-Hirne öffnen neue Wege zur Therapie

Eine Frau blickt verängstigt um sich und tastet mit ihren Blicken vorsichtig die Umgebung ab. Eine andere knabbert nervös an ihren Fingernägeln. Es sind Bilder wie diese, die Madeline Lancaster nicht mehr loslassen. Ihre Mutter, eine Psychiaterin, musste das damals kleine Mädchen notgedrungen zu ihrem Arbeitsplatz mitnehmen, einer Klinik für Psychiatrie, wenn die Babysitterin mal keine Zeit hatte.