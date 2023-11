Wohnhaus in Flammen: „War keine Brandstiftung“

Brandermittler der Polizei untersuchten am Feiertag mit einem Diensthund und einer Drohne das schwer beschädigte Gebäude: „Der Brand brach im ersten Stock im Bereich einer Küche aus. Brandstiftung kann aber ausgeschlossen werden“, heißt es im Bericht der Exekutive. Alarm geschlagen hatte übrigens eine rumänische Pflegerin (40), die den Brandgeruch rasch bemerkte und den 69-jährigen Bewohner der betroffenen Wohnung in einen anderen Raum brachte. Mehrere Personen, die zur Hilfe eilten, konnten den 69-Jährigen schließlich ins Freie bringen. Ein Notarztfahrzeug hat den Schwerverletzten danach in das Schwarzacher Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr für ihn.