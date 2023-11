Grein erhielt Denkmalpreis für Theater-Sanierung

Als einziges Bundesland zeichnet Oberösterreich alle zwei Jahre herausragende Leistungen in der Denkmalpflege aus - in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. Im Rahmen eines Festakts in den Linzer Redoutensälen verlieh Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) nun die Landespreise an die diesjährigen Preisträger.