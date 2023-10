„Bludenzer Tage“: Im Labor der Neuen Musik

Beim Konzert am Freitagabend, das wie das ganze Festival in der Remise in Bludenz stattfand, hörte man das „Ensemble Nikel“ mit Antoine Francoise, Klavier, Patrick Stadler, Saxophon, Brian Archinal, Schlagwerk sowie Yaron Deutsch, E-Gitarre, der auch im Konzert am Sonntag eine zentrale Rolle spielen wird. Das erste Werk am Freitag stammte vom 33-jährigen Römer Lorenzo Troiani. Umfassend ausgebildet, lässt er sich für seine Werke von Literatur, Malerei und Philosophie inspirieren. Die Uraufführung in Bludenz mit dem Titel „Marea dentro“ („Inwendige Gezeiten“) bietet ruhige Klänge, die unterbrochen werden von erschreckend harten Schlägen. Das Opus „Sh’vira“, das von der aus Deutschland stammenden, nun am Mozarteum in Salzburg lehrenden Sarah Nemtsov geschrieben wurde, lässt mehrere Charaktere erkennen. Verhalten-differenzierte Klänge werden abgelöst von Dramatik oder tänzerischen Rhythmen.