Neue Wohnformen für leistbares Wohnen

Die Preise für Wohnungen und Häuser sind in den vergangenen Jahren in schier galaktische Höhen geschnellt. Eine Finanzierung auf Pump kommt kaum noch in Frage, da für Kredite eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent notwendig ist. Bei den Jungen stellt sich Resignation ein, auch junge Familien schreiben den Traum von den eigenen vier Wänden zunehmend ab. Zukunftsforscherin Christiane Varga sprach kürzlich im Interview mit der „Vorarlberg Krone“ von „neuen Wohnformen“, die es brauche, damit Wohnen wieder leistbar werde. Auf der Suche nach solchen Projekten in Vorarlberg stößt man unweigerlich auf den Verein „Weiterwohnen“, der 2018 von vier Privatpersonen unterschiedlicher Professionen gegründet wurde. Damals befand sich das Quartett ebenfalls auf der Suche nach geeignetem und leistbarem Wohnraum - und hat aus der Not eine Tugend gemacht.