Pizzera und … Konrad! Eine Ode an den SK Sturm

Früher Kabarettist, mittlerweile Autor, Musiker, Schauspieler – Paul Pizzera ist vor allem einer, der für die Unterhaltungsbranche quasi wie gemacht ist! In diesen Tagen ist der steirische Tausendsassa allerdings vor allem eines: Sturm-Fan! Wie der 36-Jährige den Titelkampf der Schwarzen einschätzt, was er einst in der Gruabn durchmachte und wo für ihn überall der Ball rollt.