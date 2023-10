Kampfjet aus China kommt B-52 gefährlich nahe

Kampfjet näherte sich B-52 bis auf drei Meter

„Während des nächtlichen Abfangmanövers flog der Pilot der Volksrepublik China unsicher und unprofessionell, zeigte schlechte Flugkünste, indem er sich mit unkontrollierter, überhöhter Geschwindigkeit näherte und unter, vor und bis auf zehn Fuß (drei Meter, Anm.) an die B-52 heranflog, wodurch beide Flugzeuge in Kollisionsgefahr gerieten. Wir sind besorgt, dass dieser Pilot nicht wusste, wie nahe er an eine Kollision herankam“, so das U.S. Indo-Pacific Command auf seiner Website.