Die kleine Botin mag schönen Herbstschmuck

Jetzt, wo die Tage schon deutlich kürzer und nebliger werden, ist es an der Zeit, die Deko in der Wohnung ein bisschen anzupassen. Ich mag es jedenfalls gern, mit einfachen Sachen ein bisschen „cozy“ Stimmung in die Räume zu zaubern. Ich verwende natürliche Materialien und achte darauf, Sachen zu verarbeiten, die ich mehrmals verwenden kann.