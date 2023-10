UN: 29 Gaza-Mitarbeiter in Bombenhagel gestorben

Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas sind mindestens 29 Mitarbeiter der Vereinten Nationen in der Enklave getötet worden. Das bestätigte eine Sprecherin des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Am Sonntag seien zwölf weitere Todesopfer aus dem Kreis der UN-Mitarbeiter bestätigt worden, womit die Zahl auf 29 gestiegen sei.