Mann (25) biss Polizist bei Verhaftung in Daumen

Das Ländle macht seinem Ruf als „Wilder Westen“ alle Ehre! In Dornbirn wurde am Sonntagabend ein Polizist von einem aggressiven, alkoholisierten 25-Jährigen in den Daumen gebissen, als der Beamte versuchte, den Mann zu verhaften. Zwei weitere Beamten erlitten ebenfalls Verletzungen.