Beide betrunken: E-Biker kollidierte mit Fußgänger

Da haben wohl beide Männer etwas zu tief ins Glas geschaut. Gegen 23.15 Uhr fuhr der 21-jährige Einheimische mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Pettneu am Arlberg in Richtung des örtlichen Fußballplatzes. Zeitgleich marschierte der 49-Jährige zu Fuß in die entgegengesetzte Richtung.