Altach jagt im Ländle-Derby den siebten Saisonsieg

Zuletzt im gemeinsamen Freitagsinterview in der „Krone“ freuten sich SPG Lustenau/Dornbirn Coach Klaus Stocker und sein Gegenüber Bernhard Summer von der SPG Altach/Vorderland auf das erste Ländle-Derby in der Frauen Bundesliga, was für beide ein Meilenstein in der Entwicklung des Damenfußballs in Vorarlberg in Vorarlberg ist. „Bei zehn Vereinen und neun Bundesländern finde ich es bemerkenswert, dass zwei Vorarlberger Teams in der höchsten Liga spielen“, betont Summer, „das ist schon ein Toplevel.“