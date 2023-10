„Ich glaube, dass sich Altach den Titel holt“

„Krone“:Was sind eure persönlich prägendsten Derby-Erinnerungen?

Klaus Stocker: Sicherlich das 4:1 mit Dornbirns Herren in der Aufstiegssaison 18/19. Da wollte uns Altach sehr weh tun, verstärkte die Juniors mit zahlreichen Profis, wie Adrian Grbic. Am Ende haben wir dennoch gewonnen. Das war einer der schönsten Siege, die ich mit Dornbirn gegen Altach feiern durfte.

Bernhard Summer: Ich habe lange in Röthis gespielt und die Partien gegen Rankweil hatten Derbycharakter. Aber es hat mich nie wirklich berührt - es sei denn, wir haben verloren (lacht). Grundsätzlich möchte ich das Thema Derby gar nicht hochstilisieren. Ich schaue, dass wir das Spiel am Samstag ruhig und sachlich angehen. Wenn wir es emotional agieren, könnten bei uns einige Faktoren nicht mehr passen.

Klaus Stocker: Da wir der klare Underdog im Derby sind, müssen wir versuchen, ein bisschen mehr Emotionen in das Spiel hineinzubringen. Sonst sind wir gegen Altach einfach chancenlos.