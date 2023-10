Nun Warnung vor einem finsteren Bürokratie-Monster

Eigentlich jahrelange Verzögerung

Zum Thema „übereilt“ und „nicht hetzen lassen“ kann man allerdings anmerken, dass man sich in Oberösterreich schon jahrelang Zeit lässt, intensiver gegen Lichtverschmutzung vorzugehen. So wurde im Jänner 2019 ein „Parteienübergreifender Schulterschluss gegen Lichtverschmutzung gefeiert“ und es hieß: „Der Umweltbeirat, in dem alle Landtagsfraktionen vertreten sind, hat im Dezember 2018 ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das heute in der Sitzung der Landesregierung zur Kenntnis genommen worden ist und nun schrittweise umgesetzt werden soll.“ Von Gesetzesänderungen war damals noch keine Rede, der Zugang wäre also eher unbürokratisch gewesen... Details siehe hier.