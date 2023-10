Tobender Verdächtiger hetzt Hund auf Polizisten

Eine 36-Jährige meldete der Polizei, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sei. Sie beschuldigte zwei Tschechen im Alter von 49 und 27 Jahren. Als die Beamten daraufhin die beiden Verdächtigen am vergangenen Montag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im Wiener Bezirk Leopoldstadt antrafen, eskalierte die Situation rasch.