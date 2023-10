Weinviertler Traumziele für „grantelnde Wiener“

Eingefleischter Weinviertler mit Blick fürs Besondere

Der geborene Mistelbacher, der es in der Großstadt - Zitat: „die am Rande des Weinviertels liegt“ - bis zum Präsidenten des damaligen Verwaltungssenatsrates geschafft hat, vermittelt die Leidenschaft für das nordöstliche Viertel Niederösterreichs nicht minder prägnant in seinem Buch „Weinviertel - ländliche Traumziele“. Selbst einen eingefleischten Kenner der Region erstaunt es, welche „unbekannte“ Plätze Geuder in Wort und Bild bestens ins rechte Licht rückt.