Causa Kurz: Was die Urteilsfindung so erschwert

Am 18. Oktober ist es so weit - das erste Mal steht ein ehemaliger österreichischer Bundeskanzler vor dem Strafrichter. Was hinter dem angeklagten Delikt der Falschaussage steckt und warum das Gericht bei der Urteilsfindung durchaus Probleme haben könnte, fragt die „Krone“ bei Anwalt Sascha Flatz nach.