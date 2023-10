Lungenkrebs bei Frauen nimmt weiter zu

„Wir haben in der Pneumologie leider noch nicht so viele Daten wie etwa bei Herz-Kreislauferkrankungen, es zeigt sich aber, dass es bisweilen große Unterschiede im Erscheinungsbild von Lungenleiden zwischen den Geschlechtern gibt“, berichtete Prim. Univ.-Prof. Dr. Judith Löffler-Ragg von der MedUni Innsbruck, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie anlässlich einer Fachtagung in Graz.