Alkolenker prallte gegen historischen Torbogen

Ein 40-jähriger Linzer fuhr am Montag gegen 20.50 Uhr mit seinem Pkw in Obernberg am Inn auf der Therese Riggle Straße Richtung Marktplatz. Bei der Einfahrt zum Marktplatz prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen den historischen Torbogen aus Granit. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 2,78 Promille positiv.