Mann konnte sich selbst aus Auto befreien

Ein 24-Jähriger aus Spittal an der Drau war Samstag später Abend mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße in Unteramlach unterwegs. Der Lenker kam von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr unkontrolliert über einen quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Wassergraben in den dortigen Gegenhang.