Radfahrer kollidierten: Mann im Gesicht verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 13 Uhr. Der 77-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in Innsbruck auf der Falkstraße in Richtung Süden. „Am Kreisverkehr bei der Siebererstraße kollidierte er laut eigenen Angaben mit einer Radfahrerin, die aus westlicher Richtung kommend den Kreisverkehr nicht wie vorgeschrieben befahren habe, sondern direkt nach links in die Falkstraße abgebogen sei“, heißt es von der Polizei.