Künstliche Intelligenz im Tourismus am Prüfstand

Auf Initiative des Softwareunternehmens General Solutions mit Sitz in Landeck fand im Villa Blanka Eventcenter zum zweiten Mal der so genannte „IT Talk“ statt. Im Fokus stand das Thema Künstliche Intelligenz (KI) im Tourismus. „KI ist keine Neuheit, hat aber quasi über Nacht die breite Öffentlichkeit erreicht. Umso wichtiger ist es, über die Ausprägungen und Möglichkeiten einmal mehr im Detail zu diskutieren“, so Florian Falkner, GF von General Solutions. Laut Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) brauche es „Freiräume und Möglichkeiten, damit sich die KI entwickeln kann. Damit das gelingt, braucht es Mut und kluge Köpfe, die wir auch hier in Tirol haben“.