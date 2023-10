21-Jähriger 3 Monate nach Tankstellenraub gefasst

Es war im Hochsommer, im Juli, als ein damals noch unbekannter Mann am späten Abend mit einem Messer eine Tankstelle in Linz-Urfahr betrat. Er bedrohte den Kassier, der gerade eine Kundin bediente, und hielt ihm eine graue Stofftasche hin, in die der Angestellte Geld stopfen sollte.