Für die schnelle Kohle Banken abgezockt

Hierfür trickst der Oberländer, indem er seine Lohnzettel und Kontoauszüge zur Verfügung stellt. Über diese Scharade besorgt der Angeklagte immer wieder Kredite, am Ende schädigt er die Banken um knapp 70.000 Euro. Während der Kumpel mit seinem Anteil in der Karibik untertaucht, finanziert der 37-Jährige u. a. zwei gebrauchte Autos, die er dann an einen Händler in Deutschland weiterverkauft, um so seine finanziellen Engpässe auszugleichen. Dass es sich dabei um Leasingfahrzeuge handelt, weiß der Händler nicht. Es kommt so, wie es kommen muss: Die Behörden werden vorstellig.