18 verschiedene Einsätze an nur einem Tag

Schussverletzungen nach einer Familientragödie, Sturz über eine Böschung oder Chlorgasunfall in einer Werkstatt: Mit teils alarmierenden Einsatzworten wurden die Samariter am vergangenen Freitag zu gleich 18 verschiedenen Einsätzen an einem Tag gerufen. Zum Glück handelte es sich nur um die groß angelegte Übung „Dayshift“.