24-Stunden-Livestream mit Peter Klein & Yeliz Koc

Der Schlagersänger Peter Klein und die TV-Personality Yeliz Koc sind die ersten bekannt gewordenen Promis, die SAT.1 am 20. November ins „Promi Big Brother“-Haus schickt. Neu: Ab jetzt kann man die Bewohner 24 Stunden am Tag spechteln, wenn man das möchte. Nichts soll so im Verborgenen bleiben.