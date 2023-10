Ein Teufelskreis | Wunsch nach Abregung

Ein Angriff auf Israel, wie es ihn aus dem Gazastreifen so noch nicht gegeben hat, gut koordiniert und in einer bisher einmaligen Dimension: Palästinensische Terroristen feuerten Raketen auf zivile Ziele, auf Städte und Dörfer in der Nähe des Gazastreifens, auch auf die Mittelmeermetropole Tel Aviv. Gleichzeitig starteten Terrorkämpfer mit motorisierten Flugdrachen in Richtung Israel, Bagger durchstießen an mehreren Stellen den als nahezu unüberwindlich geltenden zehn Meter unter die Erde reichenden Grenzzaun, der Israel vom Gazastreifen trennt, schwer bewaffnete Extremisten stürmten auf israelisches Territorium. Und auch von der See aus griffen militante Palästinenser an. Die Israelis schlugen mit voller Härte zurück, die Opferzahlen auf beiden Seiten stiegen stündlich. Ist das nun ein neuer Nahostkrieg? Der israelische Ministerpräsident Netanyahu wandte sich an „die Bürger Israels“, um ihnen zu sagen: „Wir sind im Krieg! Und wir werden diesen Krieg gewinnen!“ Für einen Krieg hält die Kampfhandlungen auch „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz. In seinem Kommentar für die Sonntags-„Krone“ fragt er sich: „Der wie vielte Nahostkrieg ist das jetzt schon? Man kommt mit dem Zählen nicht nach, seit 1948 die Armeen der arabischen Staaten Israel nach seiner Unabhängigkeitserklärung angegriffen hatten. An dem Teufelskreis ,Dein Land ist mein Land´ hat sich nichts geändert.“ Ein Teufelskreis, der bisher höchstens vorübergehend durchbrochen werden konnte, aber nie nachhaltig. Und man kann auch auf keiner Seite den ausgeprägten Willen erkennen, diesen Teufelskreis, der schon so viel Blut gefordert hat, zu beenden.