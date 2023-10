Amazon startet Testsatelliten für „Projekt Kuiper“

Ziel ist es, den Zugang zum Internet auch in entlegenen und unterversorgten Gebieten auf der Welt zu ermöglichen, darunter in Kriegs- und Katastrophengebieten. Bisher dominiert Musks Unternehmen SpaceX das Geschäft. Es hatte die ersten seiner mehr als 3.700 betriebsfähigen Starlink-Satelliten 2019 in den Weltraum befördert. Auch andere Unternehmen und Regierungen sehen den Bereich mit Interesse. Neben China will unter anderem auch das deutsche Start-up-Unternehmen Rivada hunderte Satelliten ins All schicken.