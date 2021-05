Krieg der Sterne zwischen Jeff Bezos und Elon Musk

Musks SpaceX liegt bei der Raumfahrt voran

In der Raumfahrtbranche liegt aber Musk klar in Führung. Die SpaceX-Tochter Starlink hat bereits Hunderte Satelliten ins Weltall gebracht, um sich einen Anteil am weltweiten Markt für Internetverbindungen zu sichern. Der Amazon-Tochter Kuiper ist das bisher nicht gelungen, obwohl Bezos zehn Milliarden Dollar an Unterstützung zugesagt hat.