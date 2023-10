Von den 1025 Sirenen in Tirol blieben fünf stumm

„99,5 Prozent und damit 1020 Tiroler Sirenen funktionierten“, berichtete das Land am Nachmittag. Die Reparaturarbeiten an den schadhaften Sirenen würden umgehend in Angriff genommen. In den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land, Landeck und Reutte sowie in der Stadt Innsbruck hätte jeweils eine Sirene nicht funktioniert.