Kriminelle Dreharbeiten

Etwa 43 Personen stark ist das Hauptteam am Set. Ein vermerkter Ethikcode am Drehplan verrät: Bei der Epo-Film-Produktion für ServusTV wird auf fairen Umgang miteinander geachtet. Machtmissbrauch, Mobbing, Rassismus sollen verhindert werden. „Es gibt zu Recht die Debatte über Machtmissbrauch, aber das Gros sind, aus meiner Erfahrung, sozial denkende, liebe Leute. Sonst würdest du die nicht wieder buchen“, so Michael Ostrowski, der in die Rolle des titelgebenden Ermittlers Armin Trost schlüpft.