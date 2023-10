Ex-Papst Benedikt: Brustkreuz-Dieb gefasst

Wie berichtet, wurde das Brustkreuz von Ex-Papst Benedikt am 19. Juni aus einer Vitrine in der Kirche in Sankt Oswald gestohlen (siehe Video oben). Der zu Silvester gestorbene Benedikt hatte viele Jahre seines Lebens in Traunstein verbracht und der Gemeinde Sankt Oswald, die er als „heimatliche Pfarrkirche“ bezeichnete, eines seiner Brustkreuze vermacht. Laut dem Landeskriminalamt konnte die Spurensicherung am Tatort inzwischen ausreichend Beweise sammeln, der Abgleich der Spuren mit internationalen Datenbanken habe zu dem 53 Jahre alten Tschechen geführt.