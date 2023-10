Zickenkrieg endet mit Wiedersehen vor Gericht

Dass das Tischtuch zwischen den beiden Damen zerrissen ist, lässt das Opfer die Angeklagte im Prozess spüren. „Ich nehme ihre Entschuldigung nicht an und möchte so viel Schmerzensgeld wie möglich.“ In dem Fall 1000 Euro. Was die Verteidigung ablehnt mit der Begründung der Unverhältnismäßigkeit. Der Prozess zur Einvernahme eines weiteren Zeugen vertagt.